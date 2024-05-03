У Шойгу заявили о захвате украинского Очеретино
Минобороны РФ объявило, что российские войска заняли поселок Очеретино в Донецкой области Украины.
Поселок расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км.
В ВСУ на днях сообщали о тяжелых боях в этом районе.
Потеря Очеретино угрожает переходом важных логистических узлов — городов Константиновка и Покровск, а также села Великая Новоселка — под огневой контроль России, сообщал CNN со слов украинского офицера.
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