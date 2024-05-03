В НАТО назвали условия вступления в войну в Украине

НАТО может вмешаться в войну в Украине, если на стороне России будет вовлечена Беларусь, либо если Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдову. Об этом пишет итальянская Repubblica со ссылкой на источники в руководстве Альянса.

По данным издания, в войну готовы вмешаться 100 тысяч натовцев: «Это впервые с начала войны. НАТО очень конфиденциальным способом и без официальных коммуникаций установило по крайней мере две «красные линии», по которым возможно прямое вмешательство в конфликт в Украине», - говорится в материале.