В НАТО назвали условия вступления в войну в Украине
НАТО может вмешаться в войну в Украине, если на стороне России будет вовлечена Беларусь, либо если Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдову. Об этом пишет итальянская Repubblica со ссылкой на источники в руководстве Альянса.
По данным издания, в войну готовы вмешаться 100 тысяч натовцев: «Это впервые с начала войны. НАТО очень конфиденциальным способом и без официальных коммуникаций установило по крайней мере две «красные линии», по которым возможно прямое вмешательство в конфликт в Украине», - говорится в материале.
Первая «красная линия вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева» и касается «прямого или косвенного участия третьей стороны» в войне в Украине, пишет издание, имея в виду вовлечение в войну Беларусь.
В статье говорится, что ВСУ «уже не могут полностью контролировать» границу, что «создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Беларусью». Repubblica пишет, что «тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор». «И это обстоятельство может лишь активизировать действия НАТО в пользу Украины», - говорится в статье.
Вторая «красная линия предполагает военную провокацию России против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдову». «На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях», - пишет Repubblica.