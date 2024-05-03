На Губада Ибадоглу надели браслет
Сотрудники полиции Сумгаита для исполнения судебного постановления надели электронный браслет наблюдения на Губада Ибадоглу. Об этом сообщает агентство Turan.
Напомним, 22 апреля решением Наримановского районного суда председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу был переведен под домашний арест.
Ранее Ибадоглу было объявлено окончательное обвинение по следующим статьям УК Азербайджана: 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) и 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов).