В Бердянске взорвали «коллаборанта»

«По версии следствия, 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в заявлении СК.

Украинские СМИ, в свою очередь, со ссылкой на главу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину пишут, что на одной из улиц Бердянска был взорван автомобиль «коллаборанта». По словам очевидцев, взрыв прозвучал после 9 часов утра, был одиночным и очень громким. От полученных травм мужчина скончался на месте. Имя его пока неизвестно.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело.