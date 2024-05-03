Нетаньяху готов на временное перемирие
Израиль готов на временное перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
При этом он исключил возможность полного прекращения войны до уничтожения всех боевиков.
«Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вновь будут угрожать гражданам Израиля во всех частях страны», — сказал Нетаньяху, его слова приводит The Times of Israel.
По словам премьера, выдвигаемые на переговорах требования ХАМАС о прекращении боевых действий и полном выводе израильских войск неприемлемы. Он вновь повторил, что Израиль «будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты».
Сделка между Израилем и ХАМАС на данный момент предполагает три этапа, на втором из которых израильские войска должны выйти из сектора Газа. При этом ХАМАС требовал полного прекращения войны после завершения всех трех этапов.