Нетаньяху готов на временное перемирие

При этом он исключил возможность полного прекращения войны до уничтожения всех боевиков.

«Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вновь будут угрожать гражданам Израиля во всех частях страны», — сказал Нетаньяху, его слова приводит The Times of Israel.

По словам премьера, выдвигаемые на переговорах требования ХАМАС о прекращении боевых действий и полном выводе израильских войск неприемлемы. Он вновь повторил, что Израиль «будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты».

Сделка между Израилем и ХАМАС на данный момент предполагает три этапа, на втором из которых израильские войска должны выйти из сектора Газа. При этом ХАМАС требовал полного прекращения войны после завершения всех трех этапов.