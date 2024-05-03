На бесплатное шоу, состоявшееся на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, собралось около 1,6 млн зрителей, пишет Reuters.

Американская певица Мадонна в субботу провела финальный концерт в рамках тура Celebration.

Концерт 65-летней певицы длился около двух часов.

Многие зрители приходили на пляж за несколько часов и даже дней до концерта, чтобы занять хорошие места. Кроме того, зрители наблюдали за шоу с десятков яхт и квартир соседних домов.

Власти Рио-де-Жанейро потратили на концерт около 20 млн реалов ($4 млн), еще часть расходов оплатили частные спонсоры. При этом, по оценкам властей, шоу может принести экономике города около 300 млн реалов ($59 млн).

Предыдущий рекорд Мадонны – 130 000 зрителей в Париже в 1987 году.