Помощник генсека ООН посетит приграничные с Азербайджаном регионы Армении
Помощник генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития ООН, директор Регионального бюро Европы и СНГ Ивана Живкович прибыла в Ереван с четырехдневным визитом.
Согласно сообщению армянских СМИ, Живкович встретится со спикером парламента Армении, вице-премьером и заместителем министра иностранных дел, посетит приграничные с Азербайджаном регионы Армении и встретится с бенефициарами программ развития ООН.
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