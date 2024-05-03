В Японии создали первый в мире препарат для выращивания зубов

Японская компания Toregem Biopharma разработала альтернативу зубным имплантам - препарат на основе антител, которые подавляют ген, препятствующий росту новых зубов. Ввести его на рынок она планирует к 2030 году, сообщают японские СМИ.

Препарат был протестирован на животных, у которых он стимулировал рост зубов, при этом не вызвав никаких серьезных побочных эффектов.

Компания собирается начать испытание на людях в июле 2024 года, передает The Japan Times. Предполагается, что испытывать его будут под наблюдением врачей на пациентах, которые не имеют проблем со здоровьем.

Отмечается, что препарат создан для людей с врожденной потерей зубов, а также для тех, кто страдает анодонтией - заболеванием, вызывающим нарушение их роста. Также прибегнуть к помощи инъекции смогут и те, кто лишился зубов из-за предрасположенности к кариесу.