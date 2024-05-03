Чехия официально отозвала посла из России

Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в России Витезслава Пивоньку. Об этом сообщает агентство CTK, ссылаясь на чешское Министерство иностранных дел.

В министерстве отметили, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Сам посол вернулся в Прагу еще в 2022 году.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил за возвращение посла республики в Россию, где его обязанности исполняет советник-посланник.