Россия даже на Пасху обстреливает Харьков: есть раненые

Российские войска ударили авиацией по Харькову днем 5 мая. В настоящее время известно о пяти пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в городе раздались около 14:17 по местному времени. По словам Терехова, удар был нанесен по центральной части города в районе жилой застройки.

«Увеличивается количество раненых. Пока их уже пятеро», - заявил он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что, по предварительной информации, есть повреждения гражданской инфраструктуры. «…По предварительной информации, враг нанес удар КАБом по центральной части города Харькова», - написал глава ОВА.