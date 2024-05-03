Израиль запретил крупнейший арабский телеканал

Правительство Израиля проголосовало за то, чтобы запретить вещание на территории страны катарского телеканала Al Jazeera.

Министр связи Израиля Шломо Кари заявил на своей странице в X (ранее Twitter), что решение вступит в силу немедленно. Кроме того, по его словам, вещательное оборудование телеканала будет конфисковано.

Это решение принято в исполнение одобренного Кнессетом в апреле закона, который позволяет блокировать вещание иностранных медиа, признанных угрожающими национальной безопасности Израиля на фоне войны в Газе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении прекратить вещание Al Jazeera на территории страны, обвинив компанию в соучастии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Al Jazeera назвала эти заявления «клеветническими» и подчеркнула, что Катар, где находится штаб-квартира телеканала, выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.