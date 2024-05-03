Десятки ракет запустили по Израилю

Движение ХАМАС и организация «Хезболла» запустили не менее 30 ракет по территории Израиля. Об этом сообщила The Times of Israel.

По информации газеты, члены ХАМАС выпустили из окрестностей города Рафах на юге сектора Газа не менее 10 ракет по району КПП «Керем-Шалом» на границе Израиля и сектора Газа, несколько человек пострадали.

В свою очередь «Хезболла» запустила 20 ракет по поселению Кирьят-Шмона на севере еврейского государства. Часть снарядов была перехвачена.

Армейская пресс-служба подтвердила информацию об обстреле «Керем-Шалом». Пропускной пункт закрыли для проезда грузовиков с гуманитарной помощью.