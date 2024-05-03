Министр по делам культуры и спорта Израиля Мики Зоар («Ликуд») встретился с родственниками погибших в ходе войны между еврейским государством и ХАМАС.

По словам Зоара, «в задачах войны определено очень ясно, что ХАМАС не сможет продолжать быть властной структурой в секторе Газа. От достижения этой цели зависит, продолжит ли работать нынешнее правительство. Если ХАМАС останется у власти в Газе, у правительства не будет права на существование».

В то же время израильский военный корреспондент Кармела Менаше в эфире радиостанции «Кан-Решет Бет» заявил о том, как ХАМАС возвращает бразды правления в Газе - с юга до севера.

Израильские телеграм-каналы пишут, что «прекращение огня, которое ХАМАС получил абсолютно бесплатно, не освободив ни одного заложника после прекращения переговоров по первой сделке, позволяет террористам восстановить свой контроль над Газой. Правительство продолжает кричать «На Рафах», но не предлагает какого-либо вдумчивого плана по окончательной ликвидации ХАМАС и создания властной альтернативы».