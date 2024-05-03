Иранские прокси заявили об ударе по порту в Хайфе

«Исламское сопротивление в Ираке» (ИРИ) заявило об атаке по морскому порту в израильском городе Хайфа. Заявление группировки передают иранские агентства.

Израильские СМИ об ударе по порту не сообщали.

Согласно заявлению ИРИ, удар был нанесен с помощью крылатой ракеты «Аркаб». Она была запущена с территории Ирака. Удар был нанесен «в поддержку палестинского народа» и «в ответ на массовые убийства, совершаемые Израилем в секторе Газа», говорится в заявлении.

На этой неделе ИРИ трижды сообщало об ударах по объектам Израиля. 2 мая группировки атаковали объект в южном городе Беэр-Шева. На следующий день ИРИ сообщили об ударе по объекту в Тель-Авиве и израильскому объекту в Мертвом море. Все удары были нанесены ракетами «Аркаб». Другие подробности не приводились.