Франция отправила в Украину отряды Иностранного легиона утверждает бывший помощник шефа Пентагона
Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона в Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.
«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — заявил он.
По словам экс-помощника, первая группа военных французского Иностранного легиона уже якобы ведет активные бои с российской армией в районе Донбасса.
Париж планирует направить в Украину до 1500 военнослужащих.