Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона в Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — заявил он.

По словам экс-помощника, первая группа военных французского Иностранного легиона уже якобы ведет активные бои с российской армией в районе Донбасса.

Париж планирует направить в Украину до 1500 военнослужащих.