На время COP29: Азербайджан может предложить странам заключить перемирие

Азербайджан может предложить странам заключить перемирие на время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Об этом в интервью газете Observer заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Мы ведем дискуссии с разными партнерами о перемирии на время COP, как в период Олимпиады. Но это на ранней стадии обсуждения. Это потребует дополнительных консультаций и обсуждений», — сказал Х.Гаджиев.

По словам помощника президента, Азербайджан прилагает и будет продолжать прилагать дополнительные усилия, чтобы сделать COP29 еще одной историей успеха в области мира и конференцией для достижения мира.