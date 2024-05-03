Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:13

Системные попытки пророссийской оппозиции в Армении заблокировать возвращение Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района, а также процесс делимитации части армяно-азербайджанской границы продолжаются. Вот только теперь инициативу возобновления волны массовых протестов против правительства Никола Пашиняна взяла на себя армяно-григорианская церковь.

Священник Баграт Србазан (Галстанян), который уже две недели пытается разжечь протестные настроения среди жителей Кирена, Воскепара и других граничащих с Азербайджаном сел Тавушской области, со вчерашнего дня начал марш в сторону Еревана. Отметим, что в близких к властям Армении кругах этот глава Тавушской епархии упоминается как представитель российской «пятой колонны». В частности, есть информациях о его связях со спецслужбами Российской Федерации. Любопытно, что первым тактику организации маршей из регионов Армении в Ереван для получения широкой народной поддержки использовал нынешний глава правительства. Да-да, именно оппозиционный политик Никол Пашинян, взвалив в 2018 году рюкзак на спину, двинулся в сопровождении всего нескольких десятков единомышленников из Гюмри в Ереван. Однако по ходу марша число присоединившихся росло в геометрической прогрессии, и к моменту прибытия в столицу Армении Пашиняну удалось вывести на улицы уже сотни тысяч людей и свергнуть в конечном счете Сержа Саргсяна, пытавшегося удержаться в кресле премьер-министра. По данным источников, близких к властям Армении, использовать тактику нынешнего главы правительства Галстаняну посоветовал экс-президент Армении Роберт Кочарян. В частности, встретившись с главой Тавушской епархии, Кочарян назвал организацию протестов в Тавуше бессмысленной, поскольку о них мало кто узнает. Дескать, если уж протестовать «по-взрослому», то только в Ереване!

Правда, в офисе Роберта Кочаряна эту информацию опровергли. Но факт остается фактом: 4 мая, всего через два дня после предполагаемой встречи с Кочаряном, группа протестующих под руководством преподобного Баграта Галстаняна помолилась в Иджеванской церкви, после чего маршем двинулась в сторону Еревана, планируя добраться до столицы 9 мая и продолжить там свою деятельность. «Будьте умны, - призвал паству мятежный священник, аллегорически наставляя ее на путь свержения власти. - Просто будьте умны, кайтесь, кайтесь, исследуйте себя, уходите от всякого рода грехов, от всех грехов, которые касаются вашей души, тела и ума». Из представителей политических сил в шествии участвуют оппозиционный депутат Гарник Даниелян, а также лидер партии «Народное единство» Сурен Петросян. В своем обращении к пастве Галстанян отметил также, что к «ним присоединились и другие политические силы», правда, не став вдаваться в подробности. Священник также подчеркнул, что это «не борьба черных и белых, то есть здесь нет конкретных политических сил, но в их марше захотели поучаствовать многие люди, которые стремятся окончательно остановить процесс демаркации границы, что для них совершенно неприемлемо». Отметим также, что Галстаняна поддерживают и другие представители церкви. Однако перспективы его деятельности до конца пока не ясны.