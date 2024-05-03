Поход Баграта на Ереван о развитии ситуации; видео
Системные попытки пророссийской оппозиции в Армении заблокировать возвращение Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района, а также процесс делимитации части армяно-азербайджанской границы продолжаются.
Вот только теперь инициативу возобновления волны массовых протестов против правительства Никола Пашиняна взяла на себя армяно-григорианская церковь.
Священник Баграт Србазан (Галстанян), который уже две недели пытается разжечь протестные настроения среди жителей Кирена, Воскепара и других граничащих с Азербайджаном сел Тавушской области, со вчерашнего дня начал марш в сторону Еревана.
Отметим, что в близких к властям Армении кругах этот глава Тавушской епархии упоминается как представитель российской «пятой колонны». В частности, есть информациях о его связях со спецслужбами Российской Федерации.
Любопытно, что первым тактику организации маршей из регионов Армении в Ереван для получения широкой народной поддержки использовал нынешний глава правительства. Да-да, именно оппозиционный политик Никол Пашинян, взвалив в 2018 году рюкзак на спину, двинулся в сопровождении всего нескольких десятков единомышленников из Гюмри в Ереван. Однако по ходу марша число присоединившихся росло в геометрической прогрессии, и к моменту прибытия в столицу Армении Пашиняну удалось вывести на улицы уже сотни тысяч людей и свергнуть в конечном счете Сержа Саргсяна, пытавшегося удержаться в кресле премьер-министра.
По данным источников, близких к властям Армении, использовать тактику нынешнего главы правительства Галстаняну посоветовал экс-президент Армении Роберт Кочарян. В частности, встретившись с главой Тавушской епархии, Кочарян назвал организацию протестов в Тавуше бессмысленной, поскольку о них мало кто узнает. Дескать, если уж протестовать «по-взрослому», то только в Ереване!
Правда, в офисе Роберта Кочаряна эту информацию опровергли. Но факт остается фактом: 4 мая, всего через два дня после предполагаемой встречи с Кочаряном, группа протестующих под руководством преподобного Баграта Галстаняна помолилась в Иджеванской церкви, после чего маршем двинулась в сторону Еревана, планируя добраться до столицы 9 мая и продолжить там свою деятельность.
«Будьте умны, - призвал паству мятежный священник, аллегорически наставляя ее на путь свержения власти. - Просто будьте умны, кайтесь, кайтесь, исследуйте себя, уходите от всякого рода грехов, от всех грехов, которые касаются вашей души, тела и ума».
Из представителей политических сил в шествии участвуют оппозиционный депутат Гарник Даниелян, а также лидер партии «Народное единство» Сурен Петросян.
В своем обращении к пастве Галстанян отметил также, что к «ним присоединились и другие политические силы», правда, не став вдаваться в подробности. Священник также подчеркнул, что это «не борьба черных и белых, то есть здесь нет конкретных политических сил, но в их марше захотели поучаствовать многие люди, которые стремятся окончательно остановить процесс демаркации границы, что для них совершенно неприемлемо».
Отметим также, что Галстаняна поддерживают и другие представители церкви. Однако перспективы его деятельности до конца пока не ясны.
По последней информации, сторонники оппозиции на многочисленных автомобилях выехали из Еревана, чтобы присоединиться к акции священника. Некоторые намерены дождаться прибытия Галстаняна, организовав безостановочную сидячую забастовку на центральной площади Еревана.
Давид Ананян, бывший член команды Пашиняна и экс-председатель парламентского Комитета по госдоходам, заявил, что еще до прибытия колонны Баграта Галстаняна в Ереван необходимо предпринять ряд сопутствующих мер.
«1. Необходимы первоначальные консультации с представителями гражданского общества, общественными деятелями и здравомыслящими политиками для поддержки шествия и обеспечения положительного восприятия общественности и ее лидеров. Это поможет обсудить и сформулировать общеполитические и социальные требования, а также обеспечить юридическую и политическую ясность требований, которые будут предъявлены в столице, и разработать стратегию их предъявления.
2. План действий в Ереване. Прежде чем шествие прибудет в столицу, необходимо разработать конкретный план действий в столице и тактику его реализации. Сюда входят возможное проведение массовых мирных собраний, отдельных акций неповиновения, митингов, пресс-конференций и встреч с представителями властей.
3. Безопасность как лидеров движения, так и всех участников шествия должна быть обеспечена и гарантирована. Это означает как привлечение собственных соответствующих ресурсов, так и сотрудничество с правоохранительными органами, что позволит предотвратить любые провокации и гарантировать мирное течение событий.
4. Международная поддержка и диалог. Как минимум, это предполагает встречи и консультации с представителями международного сообщества с целью разъяснения целей и значения движения и шествия, а также получение поддержки в вопросах национальной безопасности и стабильности. Также очень важно получить международные гарантии и принять меры предосторожности с учетом ситуации в регионе и необходимости противодействия чаяниям как минимум двух соседних стран.
Таким образом, план действий должен сочетать в себе принципы открытости, прозрачности и защиты прав всех участников, гарантируя достижение главной цели – духовного и национального возрождения Армении», - подчеркнул Давид Ананян.
Но по мнению экспертов, красно-черные береты Никола Пашиняна, скорее всего, перехватят «Баграта и его команду» еще до прибытия в Ереван.