Поход Баграта на Ереван о развитии ситуации; видео

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Системные попытки пророссийской оппозиции в Армении заблокировать возвращение Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района, а также процесс делимитации части армяно-азербайджанской границы продолжаются.

Вот только теперь инициативу возобновления волны массовых протестов против правительства Никола Пашиняна взяла на себя армяно-григорианская церковь. 

Священник Баграт Србазан (Галстанян), который уже две недели пытается разжечь протестные настроения среди жителей Кирена, Воскепара и других граничащих с Азербайджаном сел Тавушской области, со вчерашнего дня начал марш в сторону Еревана. 

Отметим, что в близких к властям Армении кругах этот глава Тавушской епархии упоминается как представитель российской «пятой колонны». В частности, есть информациях о его связях со спецслужбами Российской Федерации.

Любопытно, что первым тактику организации маршей из регионов Армении в Ереван для получения широкой народной поддержки использовал нынешний глава правительства. Да-да, именно оппозиционный политик Никол Пашинян, взвалив в 2018 году рюкзак на спину, двинулся в сопровождении всего нескольких десятков единомышленников из Гюмри в Ереван. Однако по ходу марша число присоединившихся росло в геометрической прогрессии, и к моменту прибытия в столицу Армении Пашиняну удалось вывести на улицы уже сотни тысяч людей и свергнуть в конечном счете Сержа Саргсяна, пытавшегося удержаться в кресле премьер-министра.

По данным источников, близких к властям Армении, использовать тактику нынешнего главы правительства Галстаняну посоветовал экс-президент Армении Роберт Кочарян. В частности, встретившись с главой Тавушской епархии, Кочарян назвал организацию протестов в Тавуше бессмысленной, поскольку о них мало кто узнает. Дескать, если уж протестовать «по-взрослому», то только в Ереване!

Кочарян посоветовал прибегнуть к тактике самого Пашиняна

Правда, в офисе Роберта Кочаряна эту информацию опровергли. Но факт остается фактом: 4 мая, всего через два дня после предполагаемой встречи с Кочаряном, группа протестующих под руководством преподобного Баграта Галстаняна помолилась в Иджеванской церкви, после чего маршем двинулась в сторону Еревана, планируя добраться до столицы 9 мая и продолжить там свою деятельность.

«Будьте умны, - призвал паству мятежный священник, аллегорически наставляя ее на путь свержения власти. - Просто будьте умны, кайтесь, кайтесь, исследуйте себя, уходите от всякого рода грехов, от всех грехов, которые касаются вашей души, тела и ума».

Из представителей политических сил в шествии участвуют оппозиционный депутат Гарник Даниелян, а также лидер партии «Народное единство» Сурен Петросян.

В своем обращении к пастве Галстанян отметил также, что к «ним присоединились и другие политические силы», правда, не став вдаваться в подробности. Священник также подчеркнул, что это «не борьба черных и белых, то есть здесь нет конкретных политических сил, но в их марше захотели поучаствовать многие люди, которые стремятся окончательно остановить процесс демаркации границы, что для них совершенно неприемлемо».

Отметим также, что Галстаняна поддерживают и другие представители церкви. Однако перспективы его деятельности до конца пока не ясны.

Вот так же сам Пашинян шел из Иджевана на Ереван

По последней информации, сторонники оппозиции на многочисленных автомобилях выехали из Еревана, чтобы присоединиться к акции священника. Некоторые намерены дождаться прибытия Галстаняна, организовав безостановочную сидячую забастовку на центральной площади Еревана.

Давид Ананян, бывший член команды Пашиняна и экс-председатель парламентского Комитета по госдоходам, заявил, что еще до прибытия колонны Баграта Галстаняна в Ереван необходимо предпринять ряд сопутствующих мер.

«1. Необходимы первоначальные консультации с представителями гражданского общества, общественными деятелями и здравомыслящими политиками для поддержки шествия и обеспечения положительного восприятия общественности и ее лидеров. Это поможет обсудить и сформулировать общеполитические и социальные требования, а также обеспечить юридическую и политическую ясность требований, которые будут предъявлены в столице, и разработать стратегию их предъявления.

2. План действий в Ереване. Прежде чем шествие прибудет в столицу, необходимо разработать конкретный план действий в столице и тактику его реализации. Сюда входят возможное проведение массовых мирных собраний, отдельных акций неповиновения, митингов, пресс-конференций и встреч с представителями властей.

3. Безопасность как лидеров движения, так и всех участников шествия должна быть обеспечена и гарантирована. Это означает как привлечение собственных соответствующих ресурсов, так и сотрудничество с правоохранительными органами, что позволит предотвратить любые провокации и гарантировать мирное течение событий.

4. Международная поддержка и диалог. Как минимум, это предполагает встречи и консультации с представителями международного сообщества с целью разъяснения целей и значения движения и шествия, а также получение поддержки в вопросах национальной безопасности и стабильности. Также очень важно получить международные гарантии и принять меры предосторожности с учетом ситуации в регионе и необходимости противодействия чаяниям как минимум двух соседних стран.

Таким образом, план действий должен сочетать в себе принципы открытости, прозрачности и защиты прав всех участников, гарантируя достижение главной цели – духовного и национального возрождения Армении», - подчеркнул Давид Ананян.

Но по мнению экспертов, красно-черные береты Никола Пашиняна, скорее всего, перехватят «Баграта и его команду» еще до прибытия в Ереван.