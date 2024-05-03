Украинский генерал: Россия готовится ко второму этапу

Россия старается максимально истощить ВСУ локальными боями, чтобы таким образом подготовить условия для широкомасштабного наступления, например, на Харьков. Так считает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, сейчас россияне используют тактику «тысячи порезов»: ведут наступательные действия на тактическую глубину с продвижением на небольшое расстояние.

Генерал уверен, что на текущий момент у россиян нет сил для чего-то более масштабного, чем такие локальные атаки. Поэтому пока что РФ сосредотачивает свои усилия преимущественно на попытках захвата Донецкой и Луганской областей, хотя есть бои и на других направлениях.

По словам Романенко, большие потери в живой силе среди россиян не имеют значения ни для самой России, ни с военной точки зрения в целом, поскольку это ресурс, который пока РФ удается успешно восполнять. Поэтому пока на фронте происходит множество локальных боев, Россия одновременно готовит резервы для второго этапа, который может наступить, если ВСУ слишком истощатся.

По словам генерала, по разным данным, сейчас Россия готовит где-то в тылу большую группировку в 100−120 тысяч человек.