Берлускони: «Путин вырвал сердце оленя»

Издание пишет, как Путин предложил Берлускони отправиться на охоту. По словам Берлускони, он с неохотой принял предложение российского лидера. «Путин сказал мне: «Сильвио, давай сходим на охоту». Я подумал: «Охота? Я никогда не прикасался к винтовке». Но он настаивал, и я пошел с ним. Когда мы приехали в лес, он дал мне винтовку… Он увидел двух оленей и сказал мне, чтобы я прицелился в одного из них. Я дал ему понять, что лучше умереть, чем стрелять. Тогда он выстрелил и убил обоих оленей… Он пошел к животным, держа в руках нож... Разрезал животное и вырезал у него сердце. Затем он попросил человека из сопровождения подать ему деревянный поднос, передал мне и положил на него истекающий кровью кусок мяса: «Это будет необычная еда». У меня был шок. Я спрятался за деревом, и меня стошнило». После этого рассказа Берлускони заключил: «Может быть, это просто привычка охотника».