Дубай анонсировал строительство крупнейшего в мире аэропорта

Шейх ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль Мактум анонсировал масштабное расширение международного аэропорта эмирата Аль-Мактум — в пять раз. Планируется, что аэропорт по размерам будет занимать территорию в 141 кв. км. Ожидается, что по завершении строительства аэропорт станет центром новой экономической зоны, предназначенной для проживания миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест.

Дубай планирует построить самый большой аэропорт в мире стоимостью около $35 млрд. Об этом пишет Business Insider.

Первый этап проекта планируется завершить к 2030 году, а к 2050 году его пропускная способность может возрасти до 185 млн.

«Когда мы построим целый город вокруг аэропорта на юге Дубая, возрастет спрос на жилье для миллиона человек. Он будет принимать ведущие мировые компании в секторах логистики и авиатранспорта», — написал шейх Мохаммед в публикации в X.

После завершения строительства аэропорт станет крупнейшим в мире с пропускной способностью в 260 млн пассажиров, будет иметь 400 выходов для самолетов и пять параллельных взлетно-посадочных полос.

В заявлении, опубликованном в X, шейх Мохаммед подчеркнул важность этого начинания для будущих поколений. В рамках стратегического плана Dubai Aviation Engineering Projects и Dubai Aviation Corporation новый аэропорт будет в пять раз больше нынешнего международного аэропорта Дубая. В новом аэропорту будут представлены передовые технологии и дизайн. Он будет включать в себя западный и восточный терминалы обработки, четыре спутниковых зала с более чем 400 контактными стойками самолетов; бесперебойные автоматизированные системы перемещения пассажиров; единый наземный транспортный узел для дорог, метро и городского воздушного транспорта; а также серьезная приверженность принципам устойчивого развития, направленная на получение золотого сертификата LEED.

Шейх Мохаммед подчеркнул стратегическое значение аэропорта, которое выходит за рамки простого транспорта и служит динамичным связующим звеном для глобальной торговли, коммерции и культуры.

Работы над новым аэропортом должны начаться немедленно, при этом ожидается, что первая фаза проекта будет завершена в течение следующих 10 лет. По прогнозам, он создаст оценочную потребность в рабочей силе и жилье для более чем миллиона человек.