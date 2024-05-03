В то время как сегодня насчитывается около 7500 нефтяных танкеров различных размеров, вся отрасль СПГ насчитывает около 700 газовозов.

Российская экономика оказалась удивительно устойчивой к давлению западных санкций. Два года спустя после полномасштабного вторжения Кремля в Украину она продолжает финансировать войну. Но есть сфера, где Москве трудно обойти санкции Запада. Речь о сжиженном природном газе. Для торговли СПГ требуются дорогостоящие специализированные суда, которые можно отслеживать с помощью спутниковых данных, что делает создание альтернативного флота практически невозможным, говорится в публикации Bloomberg.

Завод «Арктик СПГ-2» под руководством ПАО «Новатэк» на Карском море является ключевой частью планов Москвы по увеличению экспорта газа. Вот уже несколько месяцев он готов поставлять сжиженный природный газ на новые рынки. И тем не менее огромный проект стоимостью 25 миллиардов долларов фактически простаивает, являясь первым звеном российского энергетического комплекса, который эффективно сдерживается санкциями, отмечает издание.

«Санкции США работают на удивление хорошо, — сказал Мальте Хумперт, основатель Арктического института. — Здесь они действительно опережают события. Они заблокировали «Арктик СПГ-2» еще до того, как он начал добычу, заблокировали суда еще до того, как они смогли быть доставлены».

После того как в прошлом году администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против «Арктик СПГ-2», клиенты в Китае и Индии - странах, покупающих российскую нефть после введения западных ограничений, отказались покупать СПГ у России, даже со скидкой. Юристы в Сингапуре и Лондоне между тем отказались от участия в проекте.

Для «Арктик СПГ-2», который Запад хочет полностью похоронить, требуется уникальный тип судна, которое может проходить через толстый лед. Для этой операции был заказан 21 танкер ледового класса, включая суда, принадлежащие южнокорейским компаниям Hanwha Ocean Co. и Mitsui OSK. Сейчас они с трудом находят новых владельцев. Россия может привлечь собственные мощности, и на верфи «Звезда» строятся газовозы для перевозки СПГ, но даже их строительство задерживается из-за санкций.

Правительство РФ начинает признавать масштаб проблемы, поскольку санкции накапливаются, а технологии воспроизводятся медленно. Цифры, приведенные в документе Министерства экономики, опубликованном в начале этого года и попавшем в распоряжение Bloomberg, свидетельствуют, что при консервативном сценарии производство может фактически стагнировать до 2027 года, а это означает, что быстро наращивать объемы производства «Арктик СПГ-2» не удастся.

Никто из трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, не ожидает, что предприятие, которое завершило строительство (и запустило) только одну из трех производственных линий, выйдет на полную мощность, пока санкции остаются в силе. По словам лиц, знакомых с ситуацией, «Новатэк» нанял персонал в Китае, чтобы попытаться наладить бизнес, а в феврале направил своих представителей в Индию. Никаких конкретных сделок пока не заключено, добавили собеседники.

Следующее испытание состоится летом, когда «Новатэк» планирует отправить первый груз газа с «Арктик СПГ-2», воспользовавшись тонким льдом, чтобы использовать обычное судно, сказали собеседники на условиях анонимности.