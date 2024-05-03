Саудовская Аравия увеличила нефтяные цены для Азии

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco третий месяц подряд повышает цены на все сорта нефти для стран Азии, передает Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Согласно информации, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $0,9 за баррель. Так, цена оказалась на $2,9 выше региональных бенчмарков Oman/Dubai.

При этом нефтеперерабатывающие компании, как сообщает Bloomberg, ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на $0,6 за баррель.

Выросли и цены на другие более легкие и тяжелые сорта нефти по сравнению с маем.

Так Саудовская Аравия демонстрирует усилия по ограничению предложения на рынке на фоне снижения рисков военного конфликта на Ближнем Востоке. Трейдеры и аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что ОПЕК+ продлит действие соглашения об ограничении добычи до конца 2024 г.