Американцы приостановили поставки снарядов Израилю
Американская администрация приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 года. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
По их словам, этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины задержки поставок снарядов.
Собеседники издания отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль провел «жесткий разговор» с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху по поводу проведения военной операции в Рафахе.
В Вашингтоне считают, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.
Между тем власти Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от уже утвержденных планов проведения операции в Рафахе, поскольку, по их версии, ввод войск в этот город является залогом победы над вооруженными отрядами ХАМАС.