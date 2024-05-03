Американцы приостановили поставки снарядов Израилю

По их словам, этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины задержки поставок снарядов.

Американская администрация приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 года. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Собеседники издания отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль провел «жесткий разговор» с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху по поводу проведения военной операции в Рафахе.

В Вашингтоне считают, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.

Между тем власти Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от уже утвержденных планов проведения операции в Рафахе, поскольку, по их версии, ввод войск в этот город является залогом победы над вооруженными отрядами ХАМАС.