Умер Бернард Хилл: он сыграл в «Титанике» и «Властелине колец»

Британский актер Бернард Хилл умер на 80-м году жизни, сообщает The Guardian.

Он наиболее известен по ролям капитана «Титаника» Эдварда Смита в одноименном фильме Джеймса Кэмерона и короля Рохана Теодена в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Всего он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.

Карьеру Хилл начал в 1976-м с сериала «Я, Клавдий». Последнюю роль актер сыграл в сериале «Ночные вызовы». Как отмечает Daily Mail, он умер утром 5 мая, а вечером в эфире Би-би-си должен состояться показ второго сезона этого сериала.