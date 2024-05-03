Переговоры завершились. Глава ЦРУ срочно вылетел в Катар

Источник AFP заявил, что «в последние дни ослабла надежда на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Между сторонами остаются глубокие разногласия, которые главным образом касаются боевых действий в секторе».

ХАМАС заявил, что члены делегации передали свой ответ посредникам на переговорах.

В то же время Reuters со ссылкой на свой источник сообщает, что на фоне угрозы прекращения переговоров между ХАМАС и Израилем глава ЦРУ Уильям Бернс вылетел в Доху на экстренную встречу с премьер-министром Катара. По словам источника, цель встречи – «оказание максимального давления на Израиль и ХАМАС с тем, чтобы они продолжили переговоры».