Переговоры завершились. Глава ЦРУ срочно вылетел в Катар
Очередной этап переговоров в Каире по сделке Израиля и ХАМАС завершился, сообщил источник в делегации палестинского движения Agence France-Presse.
Согласно сообщению, делегация ХАМАС возвращается в Доху для продолжения консультаций.
Источник AFP заявил, что «в последние дни ослабла надежда на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Между сторонами остаются глубокие разногласия, которые главным образом касаются боевых действий в секторе».
ХАМАС заявил, что члены делегации передали свой ответ посредникам на переговорах.
В то же время Reuters со ссылкой на свой источник сообщает, что на фоне угрозы прекращения переговоров между ХАМАС и Израилем глава ЦРУ Уильям Бернс вылетел в Доху на экстренную встречу с премьер-министром Катара. По словам источника, цель встречи – «оказание максимального давления на Израиль и ХАМАС с тем, чтобы они продолжили переговоры».