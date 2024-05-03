Новый лимузин Путина показали до инаугурации

Корреспондент «Россия 1» Павел Зарубин впервые показал обновленный автомобиль Aurus Senat президента РФ Владимира Путина. Соответствующие видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Главным в обновлении «Ауруса» называют новый облик: «современный, модный и дерзкий». Хотя общая концепция не изменилась: поменяли оптику, бампер, решетку радиатора, капот, а также передние крылья.

Журналист уточнил, что на измененном Aurus глава российского государства приедет на инаугурацию в Кремль 7 мая.

Больше подробностей об обновленном Aurus Senat Limousine должно появиться во вторник, 7 мая. С этого дня новый лимузин пополнит автопарк гаража особого назначения.