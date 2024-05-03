Председатель совета «Сталин-Центра», принадлежащего партии «Коммунисты России», Сергей Матасов заявил, что во время акции «Ночь музеев» ее участники планируют вызвать дух Иосифа Сталина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем сделать реконструкцию спиритического сеанса по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение «Спиритический сеанс». Мы [по нему проведем] реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в «Сталин-Центре», чтобы эту атмосферу передать. Это будет театрализованное представление», - сказал он.

Матасов добавил, что поучаствовать приглашают не только коммунистов, но и всех желающих. Записаться нужно заранее — людей будут пускать группами по 20-25 человек. Предполагается, что сеанс продлится около получаса: «Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет».

В сатирическом рассказе «Спиритический сеанс» Михаила Булгакова в московской квартире вызывают духов Наполеона и древнегреческого философа Сократа.