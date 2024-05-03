Макрон обратился к Нетаньяху: Договоритесь с ХАМАС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху договориться в ходе идущих переговоров с ХАМАС о перемирии в секторе Газа и об освобождении заложников.

«Президент республики напомнил наш приоритет об освобождении всех заложников», - заявил Елисейский дворец в коммюнике, которое цитирует Le Figaro.

Согласно сообщению президентской канцелярии, «Франция полностью поддерживает продолжающиеся посреднические усилия». «Судьба палестинцев в секторе Газа больше не может зависеть от террористических действий ХАМАС, и израильские операции должны прекратиться», - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что французский президент, который разговаривал по телефону с Нетаньяху, призвал его довести до результата эти переговоры, «которые могли бы привести к освобождению заложников, защите гражданских лиц посредством прекращения огня и к региональной деэскалации».