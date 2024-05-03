В ООН заявили о полномасштабном голоде в Газе

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН и вдова сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа уже полномасштабный голод, который «движется на юг». Об этом она сказала в интервью NBC News.

Маккейн сообщила, что ее утверждение основано на наблюдениях сотрудников ООН на севере анклава. «Это ужас. На это так тяжело смотреть и так тяжело слышать. Я так надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня и начать кормить этих людей, особенно на севере, гораздо быстрее», - сказала Маккейн.

Заявлению Маккейн предшествовали неоднократные предупреждения гуманитарных групп о том, что военная операция Израиля в секторе Газа поставила анклав на грань голода.

Израиль, который контролирует въезд в сектор, неоднократно заверял, что поставки по наземным маршрутам налажены через КПП. При этом в воскресенье главный из них (КПП «Керем-Шалом») закрыли после атаки боевиков ХАМАС.

По данным Агентства США по международному развитию, помощь, которая могла бы предотвратить голод, в северную часть Газы не поступала с марта.