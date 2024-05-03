Си Цзиньпин сделал заявление по войне в Украине

«Китай надеется, что европейский континент в ближайшее время вернется к миру и стабильности, и готов работать с международным сообществом, включая Францию, чтобы найти разумный путь для разрешения кризиса», — сказано в колонке.

Китай готов работать с другими странами, в частности с Францией, над разрешением ситуации вокруг Украины, говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина в газете Le Figaro, опубликованной в рамках его государственного визита во Францию.

В статье отмечается, что Пекин осознает влияние войны в Украине на европейцев. По словам китайского лидера, продолжение военных действий принесет еще больший ущерб Европе и миру.

Си Цзиньпин напомнил о призывах Китая к соблюдению Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности и недопущению ядерной войны. КНР, отметил председатель республики, направила в Украину несколько партий гуманитарной помощи, а также назначила специального посланника для посредничества в рамках усилий по урегулированию.

Председатель КНР уже прибыл в Париж. Это его первая поездка в страну Евросоюза за последние пять лет. «В ходе визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Макроном о развитии отношений Китай — Франция и Китай — ЕС в новой ситуации, а также о текущих важных международных и региональных проблемах», — заявил Си Цзиньпин.

Визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Китайский лидер проведет во Франции два дня. У него запланированы совместные переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник, 7 мая, Макрон отвезет Си Цзиньпина в Пиренеи. Эти горы имеют особенную значимость, поскольку там родилась бабушка Макрона по материнской линии. Как указывает Reuters, такой жест — отголосок решения Си Цзиньпина пригласить Макрона на чайную церемонию в бывшем доме своего отца в Гуанчжоу.