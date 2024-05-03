Вторая за день мощная вспышка на Солнце

На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в Институте прикладной геофизики Росгидромета.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначают класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.

Между первой и второй вспышками прошло около 6 часов, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Первую за день вспышку высшей мощности Х зарегистрировали в 9:01 мск, ее продолжительность составила 20 минут. Выбросов в сторону Земли во время первой вспышки не наблюдалось.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. Метеозависимые люди во время вспышек могут столкнуться с головной болью, проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний.