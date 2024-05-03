В Госдепе заявили «мечтателям», кто втягивает Грузию в войну

По мнению американского политика, именно РФ втягивает Грузию в войну, намереваясь построить в Абхазии, в Очамчире, базу ВМФ, пишет «Эхо Кавказа».

Помощник госсекретаря США, координатор по санкционной политике Джеймс О’Брайен прокомментировал обвинения лидеров «Грузинской мечты» в том, что Запад намеревался открыть второй фронт в Грузии после начала войны России против Украины, и что правящая партия не позволила этому произойти.

«Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии. Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии, продолжает оккупировать территорию», - заявил он.

О’Брайен похвалил Тбилиси за «мудрое решение» - правительство Грузии не позволило Москве провести военные грузы и товары через свою территорию.

«В течение некоторого времени Россия пыталась переправлять военные грузы или товары, используемые в военных целях для производства боеприпасов, через территорию Грузии. Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно проделало хорошую работу. Поэтому именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну», - заключил О’Брайен.