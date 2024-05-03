Военная техника миротворцев движется к границе Азербайджана видео
В соцсетях распространились видеокадры, как военная техника российских миротворцев движется к контрольно-пропускному пункту «Ялама». Оттуда колонна покинет территорию Азербайджана.
Напомним, 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о начале вывода российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана. Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя данную информацию, заявил, что решение о выводе российского миротворческого контингента с территории Азербайджана было принято высшим руководством двух стран.