Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 5 мая 2024, 23:04

Панорама недавнего факельного шествия толп армянских фанатиков из молодежного союза Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», приуроченного к очередной годовщине так называемого «геноцида» армян, невольно вызвала вопрос: неужели все факельные шествия, сохранившиеся в анналах мировой истории, носили столь же зловещий, агрессивный и ксенофобский характер? Оказалось, что не все!

Были и поклонники Деметры с Персефоной Ибо впервые традиция выходить с факелами не для того, чтобы осветить темную дорогу, а чтобы совершить некое идеологическое действо, появилась в Древней Греции, где поклонники Деметры и Персефоны бегали вдоль полей с факелами, руководствуюсь поверьем, что огонь способен отпугнуть злых духов от порчи урожая. Тем не менее, в некоторых городах этот довольно бессмысленный обряд переоформился в некое спортивное состязание, победитель которого должен был первым прибежать к финишу с горящим факелом в руке, при этом не дав ему угаснуть. К сожалению, история была очевидицей и куда более грозных факельных шествий. Нацизм и реваншизм В Германии 1933 года, когда к власти пришла Национал-социалистическая партия (НСДАП), массовые факельные шествия, ставшие воплощением идеи «очищения от антинемецкого духа», а по сути символизировавшие начало нацистской экспансии, стали предтечей будущего порабощения народов для расширения и завоевания Германией мирового пространства. И по своему воинственному духу, и по зловещему историческому контексту факельные шествия молодых дашнаков к Мемориальному комплексу Цицернакаберд в Ереване настолько напоминают ночные маршировки штурмовиков Эрнста Рэма и нацистских дивизий Генриха Гиммлера, что непредвзятый читатель просто не может не ассоциировать их с самой ужасающей бойней в истории человечества.

В 1933 году нацистские власти стремились ввести все профессиональные и культурные организации Германии в систему нацистской идеологии и политики. Так называемый гляйхшальтунг - контроль над общественными и политическими процессами. Именно так нацисты использовали лозунги, рожденные поражением Германии в Первой мировой войне и позорным для немцев Версальским миром, формируя нацистскую идеологию, в основу которой было положено учение о расовом превосходстве германской нации. Примерно так же после поражения в 44-дневной Карабахской войне и последующей деоккупации Азербайджаном всей территории Карабаха в морально-психологической атмосфере нынешнего армянского общества господствуют идеи оголтелого, спонтанного реваншизма, усиленные к тому же социально-экономическим и политическим цейтнотом, порожденным ненавистнической политикой Армении по отношению к соседним государствам. К великому сожалению, за всем этим так и не последовал процесс извлечения уроков и формирования в армянском обществе новой, реалистической повестки. Его место заняла гиперболизация идей исключительности армянского народа и необходимости реванша, или, другими словами, аннексии территорий соседних государств под эгидой «восстановления Великой Армении от моря и до моря». Проповедь Гарегина Наглядной иллюстрацией этих тенденций стала рождественская проповедь Гарегина II, в которой Католикос всех армян поднял, казалось бы, уже решенный как в азербайджанском, так и в армянском обществе пресловутый «карабахский вопрос». «Никогда не станет для нас прошлым «Арцах», который мы и дальше будем лелеять в наших сердцах и душах, прилагая все усилия для защиты прав «арцахцев», - заявил Гарегин. Горько посетовав, что в XXI веке армянский народ понес потери и «подвергся новым испытаниям, которые мы, к сожалению, не смогли преодолеть из-за сложных геополитических событий, а также из-за отклонения от назидаемого апостолом пути благости, праведности и истины», Католикос фактически примерил на себя тогу (или френч?) идеологического «вождя», призывающего к реваншу и реанимации идей завоевания «жизненного пространства» для армянской нации за счет ущемления национально-государственных интересов других народов. Впрочем, к теме зловещей роли Армянской Апостольской церкви в нагнетании в Армении реваншистских и милитаристских настроений, я еще вернусь.

6 апреля 1933 года В этот день отдел прессы и пропаганды Студенческой ассоциации нацистской Германии оповестил о проведении по всей стране «Акции против антинемецкого духа», апофеозом которой стала «очистка» (Säuberung) огнем. 10 мая 1933 года студенты университетов Германии, совершив дьявольский символический акт, сожгли более 25 тысяч томов «антинемецких» книг, возвещая тем самым наступление эры тотальной государственной цензуры и контроля над культурой. Вечером того же дня в большинстве университетских городов студенты из правого крыла провели факельные шествия «против антинемецкого духа». В местах проведения митингов они церемониально бросали в костры изъятые и «нежелательные» книги под музыку оркестров и принимали так называемую «присягу огнем».

23 апреля 2024 года В этот день в факельном шествии в Ереване, организованном молодежным союзом Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», приняли участие представители оппозиции, а также лично бывший президент Армении Серж Саргсян. Акция началась с весьма символичного для армянских ультранационалистических сил акта сожжения государственных флагов Азербайджана и Турции, от пламени которых были зажжены факелы всех участников шествия. То есть националистическая вакханалия начиналась с церемонии своеобразного «очищения армянского духа» от «антиармянских» сил. И если в книге немецкого философа Освальда Шпенглера «Годы решений», увидевшей свет в 1934 году, автор предупреждал, что нельзя говорить о победе, если нет противника, то для армянских реваншистских кругов подобной проблемы не существует уже очень давно. Сам по себе факт сожжения государственных флагов Турции и Азербайджана является более чем убедительным доказательством того, что образ врага в коллективном сознании армянского народа остается неизменным.

Ну а миссию своеобразного эпицентра провокационно-реваншистской кампании в Армении, причем на фоне начавшегося процесса делимитации азербайджано-армянской государственной границы, взяла на себя Армянская Апостольская (Грегорианская) церковь (ААЦ), задавшаяся целью обеспечить протестное движение армянских реакционных сил поддержкой своей многотысячной паствы, в которой преобладает молодежь. Вынужден признать выверенность этого расчета, поскольку молодая поросль по всем мире выделяется абсолютизмом, революционностью сознания, непримиримостью позиций, крайней эмоциональностью и эксцентричностью. Что убедительно передают на видеоматериалах фанатичные, а подчас: откровенно агрессивные выражения лиц юных участников факельной вакханалии. Вспоминая о том, что одним из инициаторов массовых факельных шествий 1933 года в Германии был Национал-социалистический союз студентов Германии, приходится констатировать, что даже спустя 91 год тактика армянской Апостольской церкви особой оригинальностью не отличалась. Разница лишь в патронаже и названии молодежной политической организации. О роли национальной церкви Отмечу, что модератором этой провокационной общественно-политической оппозиционной кампании выступил глава Тавушской епархии ААЦ Баграт Галстанян, реально воплотивший образ известного в истории провокатора и сексота попа Гапона. Но, откровенно говоря, по масштабам провокационности и коварства сей религиозный деятель явно превзошел своего российского коллегу. Хотя, как ни крути, но основной тон все-таки задавал верховный патрон - Католикос всех армян Гарегин II. Еще до 17 апреля, то есть до начала процесса делимитации, Гарегин II, принимая в Эчмиадзине руководителя агентурной миссии ЕС Маркуса Риттера, выразил «обеспокоенность нынешней напряженностью и безопасностью», заявив, что «посягательства и требования Азербайджана ставят Армению перед новыми вызовами безопасности, а также создают угрозу мирному переговорному процессу». При этом, полагаю, Католикос отдавал себе отчет в том, что подобными заявлениями именно он и торпедирует мирный процесс.

В то же время лично у меня подобные поведенческие мотивации ААЦ никакого удивления не вызывают. Провокационная, а подчас откровенно террористическая деятельность армянской Апостольской церкви известна испокон веков. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить положение Комитета Министров России от 12 июня 1903 года, представленное тогдашним наместником на Кавказе Григорием Сергеевичем Галициным, «О сосредоточении управления имуществами Армяно-Григорианской Церкви в России в ведении правительственных учреждений и о подлежащих передаче в ведение Министерства народного просвещения средствах и имуществе означенной Церкви, коими обеспечивалось существование армяно-григорианских церковных училищ», чтобы убедиться в традиционности подобной деятельности ААЦ. То обстоятельство, что накануне Первой русской революции 1905-1907 годов в армянских церквях и приходах неоднократно находили тайники оружия, боеприпасов и нелегальные типографии, вынудило императора Николая II пойти на этот шаг. Тем более, что до 1903 года (то есть, задолго до пресловутого «геноцида» армян) ААЦ финансировала террористические действия турецких армян на территории Османской империи, вследствие чего император Николай посчитал, что Российская империя была обязана положить этому конец. Еще в 1866 году Михаил Катков, основоположник русской политической журналистики, указывал на необходимость искоренить из армянской церкви политику. «Национальная церковь не может не иметь политического характера, а в данном случае нельзя отрицать, что этот политический характер не вполне тождествен с обязанностями русского подданства», - писал Катков, предлагая армянскому Католикосу отказаться «от всякого политического влияния на свою паству, строго ограничиваясь религиозными делами, которых у него немало». Следует отметить, что одним из ярых противников Католикоса был уже упомянутый выше главнокомандующий военными силами России на Кавказе Г.С. Голицын, а также министр внутренних дел В.К.Плеве. Тем временем Католикос Мкртич I Хримян запретил армянским священнослужителям даже минимальное исполнение этого важного государственного документа, по которому все церемонии должны были проводиться на русском языке. Тогда по призыву Католикоса активизировались все террористические силы армян. И результат не замедлил сказаться. В октябре 1903 года членами партии «Гнчак» на Коджорском шоссе близ Тифлиса была совершена попытка убийства главнокомандующего Голицына, в результате которой он был тяжело ранен.

А в мае 1905 года на центральной площади Баку 21-летний член дашнакской партии Драстамат Канаян бросил бомбу в карету вице-губернатора Эриванской губернии князя Михаила Александрович Накашидзе, возглавлявшего процесс исполнения вышеупомянутого положения. Накашидзе скончался на месте. Однако мягкотелость, политическая слабость и чрезмерный либерализм императора Николая II позволили преемнику князя Голицына кавказскому наместнику князю Воронцову-Дашкову, находящемуся под влиянием армянских политических сил и ААЦ, добиться отмены закона от 1903 года. После чего образование и воспитание армянской молодежи вновь «легло на плечи» ультранационалистических сил армян. Семена национализма и ненависти взошли в 1914-1920 годах и продолжают плодоносить по сей день, свидетелями чего являемся мы с вами. На краю пропасти Безусловно, реваншистские силы Армении во главе с ААЦ не устраивает динамика армяно-азербайджанского мирного процесса. Тем более, если учесть достигнутое соглашение о первом этапе делимитации на границе двух государств, а также договоренность об опоре мирного процесса на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года и завершение до 1 июля сего года процедуры согласования проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. Но, как говорится в русской поговорке: «бодливой корове бог рога не дает». Вот и усилия ультрареакционной категории армянского общества, даже при опоре на международные политические силы, заинтересованные в дестабилизации геополитической ситуации в регионе, чтобы сохранить возможность влиять на него, обречены. Мотивация необходимости установления экономических, транспортно-энергетических и торговых связей с соседними государствами берет вверх. А угроза надолго застрять в финансово-экономическом тупике превалирует над агрессивностью и великодержавными амбициями реакционного армянства и его составной части – зарубежной армянской диаспоры.