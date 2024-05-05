Лаврову «пока разговаривать не с кем»

По его словам, которые приводят российские СМИ, никто из западных и украинских политиков не готов к серьезному разговору, а только «играют в пародию на переговоры».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность каких-либо переговоров между Россией, Западом и Украиной, сказал, что «пока разговаривать не с кем».

«Пока разговаривать не с кем. Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они «играют» в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. «Копенгагенский формат» абсолютно тупиковый», — утверждает Лавров.

По словам министра, организаторы встреч «шантажом и враньем» затягивают развивающиеся страны и страны Глобального Юга на подобные встречи. «Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия».

Лавров заявил, что «когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду».

«Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают Формулу мира Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий. Это все тоже знают, причем на фактах», - сказал глава МИД РФ.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию. 2 мая МИД Швейцарии объявил, что мирная конференция пройдет 15 и 16 июня в городе Бюргеншток. К участию пригласили представителей 160 стран и мировых организаций. По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, приглашения были разосланы, в том числе представителям Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также Папе Римскому Франциску. Россия не намерена в ней участвовать. Кремль сообщил, что Москва результатов от конференции не ждет.

Ранее несколько встреч, посвященных Формуле мира, состоялись также в Копенгагене, Джидде, Валлетте и Давосе.