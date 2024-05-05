Си Цзиньпин знает, как решить конфликт на Ближнем Востоке

Фундаментальное решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для газеты Le Figaro.

«История неоднократно доказывала, что основная причина того, что палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, заключается в том, что резолюции Организации Объединенных Наций не были эффективно выполнены», — сказал лидер КНР.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Франция имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.

5 мая глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале наступления на «последний оплот» ХАМАС - город Рафах на юге сектора Газа. Израиль обнаружил «тревожные признаки» того, что ХАМАС на самом деле не намерен заключать сделку по временному прекращению огня и освобождению заложников, сказал он. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не готов смириться с ситуацией, в которой ХАМАС возьмет под свой контроль сектор Газа.