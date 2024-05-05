Американцы уходят. Пришли русские с оружием и гуманитаркой

«Менее чем за месяц Россия направила три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов в Ниамей (столица Нигера)», — говорится в сюжете телеканала. Также была доставлена гуманитарная помощь для жителей Нигера.

В Нигере с апреля находятся российские специалисты. В начале мая сообщилось, что российские военные заняли отдельное крыло авиабазы 101, где размещается американский контингент. США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе с российскими военными.

Отвечая на вопрос о размещении российских и американских военных на одной базе в Нигере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в развитии отношений с различными африканскими странами во всех областях, в том числе оборонной.

В Нигере дислоцированы около 1 тыс. американских военных, они занимались контртеррористической деятельностью и вместе с местными служащими патрулировали территорию страны. В 2023 году в стране произошел военный переворот. В марте 2024 года Нигер потребовал вывести контингент США.