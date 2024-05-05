Убит представитель «Хезболлы» в Сирии

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что на северо-востоке Сирии в городе Эль-Хасаке в результате подрыва автомобиля был убит сирийский лидер «Хезболлы» Ияд ас-Салах, известный также как Аль-Хадж.

В сообщении сказано, что Аль-Хаджу взрывом оторвало ноги, позже он скончался от полученных ранений.

Судя по имеющимся данным, Ияд ас-Салах представлял не только «Хезболлу», но и Иран в Сирии, занимался вербовкой боевиков в проиранские группировки.