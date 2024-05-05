ХАМАС предложил Израилю компромисс

«Предложение потребовать от Израиля прекращения войны не на первом, а только на втором этапе сделки было единогласно одобрено ХАМАС и другими группировками», - говорится в публикации издания.

ХАМАС согласен, чтобы Израиль дал обещание окончательно прекратить боевые действия в секторе Газа на втором этапе урегулирования, сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ.

В ХАМАС, отмечает The Times of Israel, считают такую переговорную позицию компромиссной. Если Израиль согласится на это предложение, «стороны вплотную подойдут к заключению соглашения».

Египет, Катар и США - посредники в переговорах Израиля с ХАМАС - в таком случае выступили бы гарантами того, что израильская сторона выполнит свои обязательства.

В воскресенье в Каире продолжились переговоры о перемирии в секторе Газа и освобождении израильских заложников. При этом представители ХАМАС заявляли СМИ, что движение не согласится на перемирие, которое не предусматривает полного прекращения боевых действий в анклаве. Неназванный представитель палестинских политических кругов заявил изданию The National, что главной проблемой на переговорах остается отказ Израиля дать согласие на окончательное прекращение военной операции против ХАМАС.