Половину своего сжиженного газа Россия поставила в Европу

Россия в апреле поставила в Европу 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа. Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler, пишут российские СМИ.

В Азию, как и в марте, ушла треть экспортируемого СПГ - 34%. Около 20% поставок пока отображаются в статистике как «направленные в неизвестном направлении».

Европа по-прежнему остается основным направлением поставок для российского СПГ, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта. В целом Россия экспортировала в апреле 2,84 млн т СПГ, это на 1,5% меньше уровня марта, но сопоставимо с апрелем 2023 года. Суммарно по итогам первых четырех месяцев 2024 года экспорт СПГ вырос на 3,1%, до 11,53 млн т, следует из данных Kpler.