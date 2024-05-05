Умер знаменитый Луис Менотти

Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Сесар Луис Менотти умер в возрасте 85 лет. Аргентинская футбольная ассоциация сообщила об этом на своей странице в соцсети X.

Причина смерти официально не уточняется. По информации аргентинских СМИ, Менотти в апреле попал в больницу с «тяжелой анемией».

Луис Менотти возглавлял сборную Аргентины в 1974–1983 годах. В 1978 году команда стала победителем чемпионата мира, который проходил в Аргентины. В 1983–1984 годах был главным тренером испанской «Барселоны». Команда в тот период завоевала Кубок Испании, Кубок лиги и Суперкубок Испании. Менотти также возглавлял аргентинские команды «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Росарио Сентраль», уругвайскую «Пеньяроль», испанский «Пеньяроль», а также сборную Мексики.