Крупномасштабный митинг оппозиции в Венгрии: у Орбана появился сильный оппонент

Митинг на центральной площади Дебрецена собрал сторонников Мадьяра со всей Венгрии. «Сегодня подавляющее большинство венгерского народа устало от правящей элиты, от ненависти, апатии, пропаганды и искусственного раскола среди нас, – сказал Мадьяр собравшимся. – Сегодня венгры хотят сотрудничества, любви, единства и мира».

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр 5 мая собрал около 10 тысяч человек в Дебрецене – втором по величине городе Венгрии, где партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» побеждала с 1998 года. Об этом говорится в публикации АР.

Митинг в Дебрецене завершил турне Мадьяра по Венгрии, во время которого он собирал тысячи сторонников в сельских регионах, которые традиционно считаются электоральной базой «Фидес».

Появление Мадьяра в Дебрецене, оплоте партии Виктора Орбана, свидетельствует, что его предвыборная кампания как раз сосредотачивается на венгерской сельской местности, где премьер Венгрии пользуется популярностью, отмечает издание.

Мадьяр, ранее входивший в состав венгерской правящей партии «Фидес», с февраля выступает против Орбана, обвиняя его в создании «мафиозного государства».

Партия Мадьяра TISZA («Уважение и свобода») объявила, что выдвинет 12 кандидатов на выборах в Европарламент (выборы пройдут 9 июня), причем Мадьяр возглавит партийный список. TISZA также объявила, что выставит четырех кандидатов на выборах в местные органы власти в Будапеште.

Последние опросы показывают, что партия Мадьяра может стать крупнейшей оппозиционной силой.

На митинге в Дебрецене Мадьяр высказался по поводу войны РФ против Украины. Сделал он это в ответ на критику со стороны партии «Фидес», которая стремится представить его как часть единой леволиберальной оппозиции, поддерживающей политику Брюсселя. По его словам, правящая партия «говорит неправду, утверждая, что все, кроме нее, выступают за войну». «Мы не поддерживаем войну, мы не будем поставлять оружие, и все венгры выступают за мир, независимо от партийной принадлежности», - сказал Мадьяр, добавив, что его партия призывает к немедленному началу мирных переговоров.

За последний месяц лидер Мадьяр организовал уже несколько крупных акций, на которых звучали требования отставки Орбана. Он объявил, что 8 июня, то есть перед выборами в Европарламент, намерен провести крупнейшую за последние годы антиправительственную демонстрацию на площади Героев в Будапеште.