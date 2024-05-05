В Белгородской области при атаке дронов на автомобили погибли семь человек, еще 40 получили травмы. В ударах российские власти обвинили Украину.

Среди пострадавших – трое детей. Тридцать человек с осколочными ранениями госпитализированы, сообщили в Минздраве России.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков писал о шести погибших и мужчине с тяжелым осколочным ранением живота, которого в тот момент оперировали. По словам Гладкова, дроны-камикадзе атаковали две движущиеся по дороге «ГАЗели» и легковой автомобиль у приграничного села Берёзовка.

Минобороны России об уничтожении беспилотников сегодня, 6 мая, не сообщало.

Чуть позже губернатор области заявил о «повторной атаке ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности».