По инициативе Фонда Гейдара Алиева в 7-й раз был проведен «Бакинский марафон-2024». В марафоне, организованном под девизом «Победи ветер», приняла участие Федерация каноэ и гребли Азербайджана. В мероприятии приняли участие руководящий состав федерации, тренеры и спортсмены.

В «Бакинском марафоне 2024» участвовали 18 тысяч человек. Также к марафону присоединились более 200 почетных гостей, более 6 тысяч студентов, известные представители искусства, иностранцы, проживающие и работающие в Азербайджане, и представители других стран.

Точка старта и финиша марафона, проходящего под лозунгом «Победи ветер», была организована на площади Государственного флага. Маршрут охватывал центральные улицы и проспекты города, проходя через Приморский бульвар.