Cпециалист Минздрава рассказала о родах

Акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Айнура Гайбалыева рассказала, как женщинам надо готовиться к родам и родить здорового ребенка.

- Айнура ханым, каковы важные аспекты для успешного завершения беременности?

- Естественно, каждая женщина хочет, чтобы период беременности протекал комфортно и нормально.

Есть много моментов, которые следует учитывать для здоровой беременности. Прежде всего, важно своевременно приходить на приемы к врачу. Основной целью антенатальной помощи, то есть дородовой помощи, является успешное завершение периода беременности и охрана здоровья плода. Для того чтобы получить информацию о физиологическом течении беременности и пройти соответствующие обследования, женщине необходимо обратиться на консультацию к врачу-гинекологу.

Согласно клиническому протоколу «О дородовом осмотре беременной женщины при физиологическом течении беременности», врачом должны быть назначены дни посещения гинеколога по неделям. При этом после проведения анализов и обследований при необходимости следует определить соответствующий план лечения.

- Для чего нужна фолиевая кислота при беременности?

- Фолиевая кислота (витамин В9) – это вещество, которое необходимо для роста и развития плода, кроветворения, нормального функционирования кровеносной, нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной системы, а также для предотвращения онкологических заболеваний.

Помимо этого, фолиевая кислота играет важную роль в формировании нервной трубки плода, что необходимо для нормального развития плаценты. При нормальном уровне фолиевой кислоты в организме женщины вероятность патологий при формировании плода значительно ниже.

Если у беременной женщины в анамнезе отмечено, что ребенок с врожденными пороками развития центральной нервной системы, если у пациента имеется проблема избыточного веса или имеется анемия вследствие дефицита фолиевой кислоты, то в таких случаях акушер-гинеколог может увеличить количество и дозу приема фолиевой кислоты.

- В каких случаях возникает тонус при беременности?

- Можно сказать, что большинство беременных женщин при ультразвуковом исследовании сталкиваются с выражением «детородный орган в тонусе». На самом деле такого диагноза не существует, потому что сама матка состоит из мышечных волокон, способных сокращаться и растягиваться.

Естественно, во время беременности мышечная ткань матки может сокращаться и растягиваться под воздействием определенных факторов, таких как стресс, физическое и эмоциональное напряжение. Такое состояние вызывает боли у беременной и сужает место плода в утробе матери. Для уменьшения боли и скованности назначают препараты с определенным спазмолитическим действием, то есть препараты, расслабляющие мышцы.

Помимо этого, беременной женщине, когда она не чувствует сильной боли, следует держаться подальше от любого напряжения, и для снижения тонуса постараться максимально расслабить напряженные мышцы тела.

- Почему при беременности нужно сдавать двойной тест?

- Будущая мама во время беременности думает о здоровье своего ребенка больше, чем о себе. Психологически женщина испытывает облегчение, будучи уверенной, что развитие плода нормально.

Помимо ультразвуковых исследований, проводятся некоторые лабораторные исследования, в результате которых беременная женщина может изучить нормальное развитие генетической структуры и хромосом ребенка в утробе матери. Одним из таких необходимых тестов является двойной тест. Это скрининговый тест и проводится для диагностики многих хромосомных аномалий (синдром Дауна, синдром Эдварда и др).

Перед проведением двойного сканирования беременной женщине проводится ультразвуковое исследование (УЗИ). На 11-14-й неделе беременности измеряют и записывают толщину воротникового пространства у плода и длину шеи плода. Главное, чтобы анализ состоялся в день УЗИ-диагностики. Женщине следует пойти в лабораторию сдать кровь вместе с результатами УЗИ. В крови измеряются beta-hCG (Бета-хорионический гонадотропин человека) и белок РАРР-А (Ассоциированный с беременностью протеин А). Результаты ультразвукового исследования, анализа крови и некоторые сведения, полученные о беременной женщине, оцениваются комплексно.

- Чем естественные роды отличаются от кесарева сечения?

- Кесарево сечение – это родоразрешение путем рассечения матки. Операция кесарева сечения проводится по показаниям, которыми являются невозможность самопроизвольной родовой деятельности через естественные родовые пути (при наличии в анамнезе беременной кесарева сечения или других операций на матке, аномалий родовых путей, поперечного положения плода (неправильное расположение плода в матке), тяжелых экстрагенитальных заболеваний, тяжелая преэклампсия или эклампсия). В таком случае с целью защитить здоровье матери и ребенка врач назначает проведение хирургических родов.

Каждая беременная женщина хочет знать и следить за тем, как растет ее будущий ребенок в утробе матери и за его здоровьем. Мобильное приложение Burla Xatun, запущенное Министерством здравоохранения, обеспечивает быстрый и удобный доступ к информации о вашей беременности, развитии вашего ребенка и важным рекомендациям для беременных. С помощью мобильного приложения Burla Xatun можно следить за течением беременности и развитием ребенка по неделям, рассчитывать дату родов, управлять другими показателями здоровья, сохранять УЗИ-изображение плода и др.

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В целом, беременная женщина на протяжении 9 месяцев должна чувствовать себя психологически готовой к нормальным родам. Большую роль в этом процессе играет акушер-гинеколог. Каждый врач должен подготовить пациентку к естественным родам, объяснить беременной женщине, что это вполне физиологичный процесс.

Основная задача акушера-гинеколога – в первую очередь защитить здоровье матери и ребенка. Всем беременным советую своевременно ходить на женскую консультацию, а также соблюдать назначенный врачом план.

Следует знать, что здоровая мама – это залог здоровья будущего ребенка. Здоровый образ жизни предполагает здоровое питание, физическую активность и отказ от вредных привычек (например, от курения, наркотиков, употребления алкоголя и др).

Во время беременности, когда женщина готовится стать матерью, меняется динамика ее работы и семейной жизни, ее физиологические и психологические потребности. Здоровая окружающая среда и здоровый образ жизни в течение 40 недель беременности очень важны для того, чтобы здоровье женщины, в организме которой происходят перемены, было оптимальным.

Высококачественная дородовая помощь (профессиональная медицинская помощь в течение всего срока беременности) крайне важна для мониторинга матери и здоровья новорожденных.

Для женщин, которые были здоровыми во время беременности и после рождения ребенка, выше вероятность остаться здоровыми и на более поздних этапах жизни.