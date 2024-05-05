США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту», — заявили в ведомстве.

По его данным, на эту тему установлены контакты с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа также ведется с главой Офиса украинского президента Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.