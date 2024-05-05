Куда давить? Правильно, на болевые точки! главная тема
По сообщениям издания Axios, администрация Байдена на прошлой неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль. Израиль же заявляет, что поставки продолжаются в обычном режиме.
Администрация Байдена всерьез озабочена планами премьера Биньямина Нетаньяху осуществить наземную операцию в Рафахе. Поскольку итог ее уже ясен – гуманитарная катастрофа. А конечная цель еврейского государства – разгром ХАМАС – так и останется недостижимой. К тому же в США растут протесты против длящейся более 200 дней операции в секторе Газа, и это Белый дом не может не учитывать в ходе предстоящих выборов.
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль и провел «жесткий» разговор с Нетаньяху о возможной израильской операции в Рафахе, но, похоже, израильский премьер не стал прислушиваться к предостережениям из Вашингтона, и продолжает гнуть свою линию. Время уговоров израильтян американцами заканчивается – наступает время давления на них.
А куда лучше всего давить? Правильно, на болевые точки. И на днях группа из почти 90 демократов в Палате представителей США призвала президента Байдена рассмотреть вопрос о прекращении продаж наступательного оружия Израилю. А советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена ясно дала понять Израилю, что то, как она проведет операцию в Рафахе, повлияет на политику США в отношении войны в Газе.
Сигналы более чем серьезные, в американо-израильских отношениях кризис, но Нетаньяху либо не хочет этого замечать, либо пытается убедить окружающих в том, что ничего особо не происходит, беспокоиться не о чем, американцы на крайние меры в отношении Израиля не пойдут. И продолжает гнуть свою линию, не обращая внимания на то, что ломает Вашингтону всю линию игры на Ближнем Востоке и опускает авторитет Штатов, как говорится, «ниже плинтуса», выставляя их слабаками, не могущими продавить свою позицию.
А ведь партнеры США на Ближнем Востоке – и не только – тщательно присматриваются к бесплодным попыткам американцев уломать израильтян. И делают вывод далеко не в пользу США как «мирового полицейского».
С решением приостановить поставки американского вооружения Израилю пока не все ясно. В беседе с Ynet израильский чиновник опровергает сообщение Axios, заявляя: «Даже сейчас из США в Израиль отправляется непрерывная серия поставок оружия. Возможно, что та или иная поставка задерживается, но поток продолжается, и мы не знаем о политическом решении его остановить». К тому же совершенно непонятно, о какой номенклатуре поставок идет речь.
Следует учесть, кроме того, что после 7 октября 2023 года американцы уже серьезно нарастили финансовую помощь Израилю в сфере безопасности. Так что им придется серьезно потрудиться, чтобы «провернуть этот фарш обратно в мясорубку», деньги из бюджета выделены и наверняка расписаны по всевозможным контрактам. Так что вполне вероятно и то, что разговоры о приостановке поставок носят вполне декларативный характер. И так на уровне разговоров и останутся.
Хотя не менее вероятно, что все будет с точностью до наоборот. И в Вашингтоне все же пойдут на этот шаг, если израильская наземная операция в Рафахе пойдет не по плану израильской стороны. То есть с новым витком гуманитарной катастрофы для палестинского населения, ростом антиизраильских настроений в мире и дальнейшим падением авторитета еврейского государства, а вместе с ним и авторитета тех, кто его поддерживает.