Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:19

По сообщениям издания Axios, администрация Байдена на прошлой неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль. Израиль же заявляет, что поставки продолжаются в обычном режиме. Администрация Байдена всерьез озабочена планами премьера Биньямина Нетаньяху осуществить наземную операцию в Рафахе. Поскольку итог ее уже ясен – гуманитарная катастрофа. А конечная цель еврейского государства – разгром ХАМАС – так и останется недостижимой. К тому же в США растут протесты против длящейся более 200 дней операции в секторе Газа, и это Белый дом не может не учитывать в ходе предстоящих выборов.

В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль и провел «жесткий» разговор с Нетаньяху о возможной израильской операции в Рафахе, но, похоже, израильский премьер не стал прислушиваться к предостережениям из Вашингтона, и продолжает гнуть свою линию. Время уговоров израильтян американцами заканчивается – наступает время давления на них. А куда лучше всего давить? Правильно, на болевые точки. И на днях группа из почти 90 демократов в Палате представителей США призвала президента Байдена рассмотреть вопрос о прекращении продаж наступательного оружия Израилю. А советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена ясно дала понять Израилю, что то, как она проведет операцию в Рафахе, повлияет на политику США в отношении войны в Газе. Сигналы более чем серьезные, в американо-израильских отношениях кризис, но Нетаньяху либо не хочет этого замечать, либо пытается убедить окружающих в том, что ничего особо не происходит, беспокоиться не о чем, американцы на крайние меры в отношении Израиля не пойдут. И продолжает гнуть свою линию, не обращая внимания на то, что ломает Вашингтону всю линию игры на Ближнем Востоке и опускает авторитет Штатов, как говорится, «ниже плинтуса», выставляя их слабаками, не могущими продавить свою позицию.