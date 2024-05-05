«GreenTech: стартапы и зеленые технологии» при поддержке Kapital Bank

При поддержке первого банка страны Kapital Bank в Азербайджанском технологическом университете прошел конкурс «GreenTech: стартапы и зеленые технологии». Мероприятие состоялось в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира», объявленного соответствующим Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В соревнованиях, к которым присоединились более 200 студентов, приняли участие более 60 команд, представляющих 17 университетов в 5 категориях. В номинациях «Робототехника», «Мехатроника», «Энергетические системы», «Технологии для человечества», «Искусственный интеллект для устойчивого развития» были определены по 3 места. По оценке жюри, команды-победители конкурса были награждены сертификатами и подарками от Kapital Bank и других партнеров.

В мероприятии приняли участие государственные чиновники, ректоры вузов и представители частного сектора.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.