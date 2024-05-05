Финляндия будет хранить часть своего оружия у соседей

Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией. Об этом в интервью Financial Times сказал главный ответственный за военную экономику в Вооруженных силах Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

Чиновник сообщил, что Финляндия уже начала хранить часть своих боеприпасов и военной техники на территории Норвегии на случай кризисной ситуации. Аналогичное сотрудничество вскоре начнут со Швецией и, возможно, другими странами-членами НАТО.

"Мы больше не один на один и можем доверять другим. Нет необходимости держать "все яйца в одной корзине", – отметил Хейсканен.

Кроме боеприпасов и военной техники, на запасные склады за рубежом могут переместить и часть запасных деталей к ней. Более подробную информацию об этих планах раскрывать не будут.