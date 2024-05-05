Симонян о смене власти в Армении

Смена власти в Армении может произойти только путем парламентских выборов в 2026 году. Об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян, говоря о шествии, инициированном движением «Тавуш во имя Родины».

По мнению Симоняна, отличие между этим движением и шествием, инициированным ими в 2018 году, заключается в том, что тогда власть не была сформирована путем выборов.

Он подчеркнул, что народ Армении восстановил право выбора и избрал желаемую власть, а в 2021 году подтвердил свое решение.